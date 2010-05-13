До 66-ти возросло число погибших на шахте в Кемеровской области России

Число погибших при взрывах на шахте «Распадская» в Кемеровской области России возросло до 66-ти, поиски 24 горняков продолжаются.

Об этом УНИАН сообщили в управлении МЧС РФ по Кемеровской области.

В течение ночи велись поисково-спасательные работы. Горноспасатели обследовали 27 километров горных выработок. Оставшиеся 18 километров пока не пройдены из-за серьезных разрушений и образовавшихся завалов.

В шахте на нескольких участках обнаружены очаги возгорания. В настоящее время поисково-спасательные работы прекращены, все усилия горноспасателей сосредоточены на тушение очагов пожаров.

По мнению специалистов, степень загазованности в шахте пока не позволяет осуществить запуск системы вентилирования.