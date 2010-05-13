Фьючерсы на нефть закрылись вблизи 3-месячного минимума

Фьючерсы на нефть в среду закрылись вблизи трехмесячного минимума, так как растущие объемы нефтяных запасов на Среднем Западе США оказывали понижательное давление на фьючерсы с ближайшим сроком исполнения, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 72 цента, или на 0,9%, до 75,65 доллара за баррель. Июльские фьючерсы снизились всего на 7 центов до 80,15 доллара за баррель, а августовские фьючерсы выросли в цене на 37 центов, или на 0,5%, до 82,55 доллара за баррель. Этот ценовой разрыв демонстрирует, насколько перенасыщен рынок в связи с ростом нефтяных запасов в терминале Кушинг в штате Оклахома.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures в Лондоне выросли на 41 цент, или на 0,5%, до 80,90 доллара за баррель.

В среду Управление энергетической информации Министерства энергетики США сообщило о том, что запасы в Кушинге, куда производится физическая поставка нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX, на неделе 1-7 мая выросли на рекордные 37 млрд. баррелей. Согласно подсчетам, незагруженными остались емкости меньше чем на 10 млн. баррелей. Это отталкивает инвесторов от фьючерсов со сроком поставки в Кушинг в следующем месяце. Августовские фьючерсы и контракты с еще более поздним сроком исполнения пока удерживают свою стоимость, так как инвесторы ожидают снижения избыточных запасов по мере восстановления экономики и роста спроса на бензин в связи с летним автомобильным сезоном.

Котировки фьючерсов на нефть с ближайшим сроком поставки на NYMEX упали более чем на 10 долларов за баррель с 3 мая. Инвесторы избегали вкладываться в активы, наиболее зависимые от мирового экономического роста, в то время как Евросоюз пытался справиться с долговым кризисом в Греции. Цены на сырьевые товары получили некоторую поддержку в среду, так как акции США начали расти, сигнализируя о том, что инвесторы вновь готовы открывать рискованные позиции.

Помимо роста нефтяных запасов в Кушинге, Управление энергетической информации сообщило о том, что в масштабах США запасы сырой нефти выросли на 1,9 млн. баррелей, почти вдвое против того, что прогнозировали экономисты. Запасы бензина неожиданно сократились на 2,8 млн. баррелей, тогда как прогнозировался их рост на 500 тыс. баррелей. Запасы дистиллятов, куда входят дизельное топливо и топочный мазут, выросли на 1,4 млн. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали рост на 1,2 млн. баррелей.

Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 1,2 процентного пункта до 88,4%. Дальнейшие сокращения мощностей должны помочь предотвратить бесконтрольный рост запасов топлива этим летом, особенно с учетом того, что спрос на него, похоже, останется ниже уровней, наблюдавшихся до рецессии.

Июньские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 1,52 цента, или на 0,7%, до 2,2104 доллара за галлон. Котировки июньских фьючерсов на топочный мазут выросли на 1,90 цента, или на 0,9%, до 2,1591 доллара за галлон.