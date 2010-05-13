Долг потребителей перед «Киевэнерго» составляет 2,2 млрд. грн.

Потребители АК «Киевэнерго» задолжали компании 2 млрд. 190 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций "Киевэнерго".

В частности, за электричество общий долг составляет 867 млн. грн. Крупнейшими должниками являются предприятия жилкоммунхоза: "Киеводоканал" – 460 млн. грн., КП УЖХ – 79 млн. грн., метрополитен – 48 млн. грн., "Киевгорсвет" – 31 млн. грн., "Киевпасстранс" – 22 млн. грн. Долг населения перед "Киевэнерго" за потребленную электроэнергию составляет 118 млн. грн..

За тепловую энергию потребители задолжали "Киевэнерго" 1 млрд. 324 млн. грн. Крупнейшими должниками являются коммунальные жилищные организации, предоставляющие услуги населению. Их долг составляет 874 млн. грн.. В «тройке лидеров» также районный бюджет, который имеет задолженность за электроэнергию в размере 189 млн. грн., а также ЖСК и ОСМД (коммунальные и коммерческие жилищные организации и объединения) с долгом 102 млн. грн.

По состоянию на 1 мая 2010 года киевская городская власть задолжала "Киевэнерго" 1 млрд. 868 млн. грн. по компенсации убытков на производство тепловой энергии из-за тарифов, которые установлены ниже уровня экономических расчетов. Таким образом, потребители "Киевэнерго" вместе с городским бюджетом задолжали Компании 4 млрд. 59 млн. грн.

В сообщении отмечается, что каждый месяц "Киевэнерго" несет значительные убытки из-за того, что должники компании не рассчитываются за предоставленное электричество и тепловую энергию. Причиной долгов этих предприятий перед "Киевэнерго" в значительной степени является отсутствие компенсации бюджета по заниженным тарифам, которые действуют на коммунальные услуги в Киеве, и несоответствующее финансирование учреждений и предприятий городского подчинения.

«Если в новом бюджете не найдется места для компенсации убытков вечным должникам за электричество и тепло, это будет значить, что депутаты собственноручно подталкивают "Киевэнерго" к действиям по их отключению. Ведь если средства так и не будут предусмотрены, то ожидать оплаты миллионных долгов предприятиями, которые зависят от городского бюджета, нет смысла. В таких условиях поставка электроэнергии крупнейшим должникам будет означать для "Киевэнерго" прямое нарушение закона. Поэтому действия "Киевэнерго" относительно должников будут напрямую зависеть от позиции депутатов при принятии бюджета города Киева», - прокомментировал председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

Напомним, 29 апреля "Киевэнерго" после многочисленных предупреждений прекратила подачу электричества коммунальному предприятию “Киевпасстранс”. Поводом для прекращения электроснабжения стало проведение работ по снижению задолженности "Киевпасстранса" из-за многочисленных незаконных подключений к его сетям посторонних объектов и организаций.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.