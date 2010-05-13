Азаров: Россия пока не предоставила конкретных предложений

Россия еще не предоставила никаких конкретных предложений, касающихся объединения «Нафтогаза» и «Газпрома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге журналистам.

«Никаких конкретных предложений от России по этому поводу на сегодняшний день украинское правительство не имеет. Кроме того предложения, которое сделал Владимир Владимирович ПУТИН на совместной пресс-конференции по итогам сочинской встречи – никаких других инициатив мы от правительства России не получали», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день имеется достаточно широкий круг вопросов, который необходимо обсуждать в контексте расширения сотрудничества.

«Сейчас у нас голова забита больше другим – подготовкой более конкретных соглашений, которые мы считаем актуальными именно на этом этапе развития наших отношений», - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля т.г. премьер-министр РФ В.ПУТИН предложил создать объединенный газовый холдинг при участии "Газпрома" и "Нафтогаза". Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ заявил о готовности изучить это предложение.