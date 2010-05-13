Украина и Россия до июля решат вопрос модернизации ГТС

Украина и Россия договорились до июля т.г. решить вопрос о модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на сессии общего собрания НАН Украины.

Он отметил, что такая договоренность была достигнута в ходе прошедших в Сочи 30 апреля заседаний межправительственного украинско-российского комитета по двухстороннему сотрудничеству.

При этом он подчеркнул, что правительство в решении данного вопроса будет действовать открыто и настойчиво в интересах страны.

«Во-первых, мы ни от кого ничего не скрываем. Мы будем действовать решительно в такой степени, в которой считаем необходимым», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге после заседания межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии в Сочи заявил, что Украина и Россия договорились вместе работать с привлечением Европейского Союза над модернизацией украинской газотранспортной системы.

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ позже заявил, что украинская ГТС не будет передана российскому «Газпрому». По его словам, если во время переговоров с российской стороной будет ставиться вопрос о ГТС, то «мы будем ставить вопрос о создании газового консорциума трехстороннего – это страны ЕС, Украина и Россия».

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что тогда этот вопрос будет внесен для рассмотрения в Верховную Раду Украины. По его словам, именно парламент должен будет рассмотреть вопрос о «функционировании этой ГТС и передаче в концессию». «Примут закон о концессии, о передаче ГТС нашему консорциуму - тогда вопрос будет стоять, не примут – тогда вопрос не будет стоять», - сказал А.КЛЮЕВ.