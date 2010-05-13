Азаров: правительство готовит предложения к Vanco

В правительстве Украины на данный момент готовятся предложения по мировому соглашению для решения конфликтной ситуации с компанией Vanco.

Об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ, отвечая на вопрос УНИАН, какие условия украинская сторона предлагает компании для решения проблемы.

«По поводу мировых соглашений, откровенно говоря, я пока не в курсе (деталей – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что на данном этапе вопросом занимается Министерство юстиции.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Минюсту поставлена задача подготовить механизм для решения проблемы без судебных разбирательств.

«Лучше плохой мир, чем хорошая война. Если в результате хорошей войны к Украине будут применены санкции, то я с трудом представляю, как мы эти санкции выдержим. Поэтому задача перед Минюстом поставлена простая – разобраться, прежде всего, в обоснованности претензий к Украине. Претензии, подчеркиваю, предъявляются не к ТИМОШЕНКО, которая принимала эти решения, - она для мирового сообщества уже не существует. Претензии предъявляются к государству, к правительству Украины, и поэтому для нас чрезвычайно важно сейчас разобраться, насколько обоснованны эти претензии и насколько мы их сможем, скажем так, по-простому, – отбить. Если сумеем отбить – это один вариант развития события. Если нам придется договариваться, то есть заключать мировое соглашение – другой вариант развития событий. И наконец, самый наихудший – это вопрос применения к Украине санкций. Мы должны этого избежать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что если бы правительство ТИМОШЕНКО было дальновидным, то оно бы подумало прежде, чем принимать решение по Vanco, которое могло вызвать претензию.

«Дальновидное правительство должно было бы думать, когда принимало решение, чем это решение чревато для страны. И это тоже, кстати, предмет рассмотрения в прокуратуре, хочу заметить», - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма находится иск компании Vanco к правительству Украины.

Кабинет министров Украины предлагает компании «Венко Прикерченска» заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины договора о разделе продукции.

«У нас уже поданы соответствующие предложения. Они изучаются сторонами», - сообщил вчера журналистам министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, отметив при этом, что аналогичные проекты мировых соглашений обсуждаются сейчас и другими компаниями, с которыми Украина находится в судебных разбирательствах.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре в 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о распределении продукции (СРП), добываемой в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

21 мая 2008 года Кабинет министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.