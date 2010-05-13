Нефть опять упала ниже 75 долл. за баррель

Цены на нефть снижаются, при этом увеличивается разрыв между американской легкой нефтью и сортом Brent, сообщает Рейтер.

В 15.40 МСК цены на американскую легкую нефть снизились на $0,67 до $74,98 за баррель, а нефть Brent потеряла $0,18 до $81,02 за баррель.

Торгуемый в Лондоне Brent выигрывает от надежд инвесторов на разрешение долгового кризиса в Европе, а американская легкая нефть дешевеет в связи с ростом запасов в США. Запасы нефти на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома росли в течение восьми недель, достигнув рекордных 37 миллионов баррелей.

"В целом Brent сейчас гораздо лучше отражает мировые фундаментальные показатели", - считает аналитик Barclays Capital Амрита Сен.

По данным Управления энергетической информации, потребление бензина в США за последние четыре недели было на 2,7 процента выше того же периода прошлого года. Запасы бензина, по данным управления, на прошлой неделе снизились на 2,8 миллиона баррелей, а запасы нефти выросли на 1,9 миллиона баррелей.

Поддержку ценам на нефть оказывает и рост фондовых рынков в Европе после того, как Испания обнародовала план сокращения бюджетного дефицита.

Из-за долгового кризиса в Европе цены на американскую легкую нефть рухнули с 19-месячного пика $87,15 за баррель 3 мая до $74,51 четыре дня спустя.

Еженедельный отчет о пособиях по безработице в США, выходящий в 16.30 МСК, позволит судить о темпах восстановления экономики, считают аналитики.