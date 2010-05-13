Украина увеличила транзит газа в Европу на 54,7%

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-апреле т.г. увеличила транзит природного газа в страны Европы на 54,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 35,9 млрд. куб. м. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК “Укртрансгаз”.

«Увеличение объемов транзита свидетельствует, прежде всего, о восстановлении объемов производства, а значит потребления природного газа на территории Украины и в странах Западной Европы. Мы ожидаем увеличения объемов транспортировки газа в 2010 году», - заявил директор ДК «Укртрансгаз» Сергей ВИНОКУРОВ.

Также в сообщении отмечено, что транспортировка природного газа по территории Украины за апрель 2010 года увеличилась на 38,03%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 11 млрд. 726,09 млн. куб. м.

Согласно данным компании, за апрель транзит природного газа через территорию Украины составил 8 млрд. 401,07 млн. куб. м (из них в страны Западной Европы - 8 млрд. 195,93 млн. куб. м, в страны СНГ – 205,14 млн. куб. м).

Объем транзита для потребителей Украины за апрель составил 3 млрд. 269,23 млн. куб. м, что на 484, 11 млн. куб. м больше, чем в апреле 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины" сократила транзит природного газа в страны Европы на 20,4%, или на 24,4 млрд. куб. м, по сравнению с 2008 годом, до 95,2 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.