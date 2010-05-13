«Нафтогаз» больше не будет рассчитываться за газ

Правительству Украины удалось стабилизировать финансовую ситуацию в НАК «Нафтогаз Украины», и в дальнейшем для расчетов за газ, закупаемый у ОАО «Газпром», НАК не будет использовать бюджетные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на сессии общего собрания НАН Украины.

«Впервые за март-апрель «Нафтогаз» рассчитался, не привлекая ни одной копейки бюджетных средств. Так будет и в дальнейшем», – заявил премьер.

Как сообщал УНИАН, 5 мая т.г. НАК «Нафтогаз Украины» произвела оплату за газ, закупленный у ОАО «Газпром» в апреле текущего года.

Справка УНИАН. Согласно контрактам купли-продажи и транзита газа, а также дополнениям к ним, НАК «Нафтогаз Украины» должна оплачивать стоимость закупленного газа ежемесячно не позднее 7-го числа следующего месяца. «Газпром», в свою очередь, 80% стоимости транзита газа должен оплачивать до 6-го числа следующего месяца, 20% — до 20 числа следующего месяца.