Украина не отдаст России контроль над "Нафтогазом"

Новая украинская власть не планирует отдавать России контроль над НАК "Нафтогаз Украины", заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в интервью британской Financial Times.

“Мы сказали, что посмотрим на это предложение, но, очевидно, что будут значительные трудности в объединении двух компаний. Мы не намерены терять контроль над “Нафтогазом”, - сказал он.

Министр отметил, что новая власть пытается построить "дружественные, добрые и прогнозируемые" отношения с Россией, и назвал их необходимым условием для успешных отношений Украины с Европейским Союзом.

Как сказал К.ГРИЩЕНКО, Украина строит добрые отношения с Россией на "прагматических принципах", и отметил, что власть не намерена уступать национальные интересы.

"Мы войдем только в договоры, которые отвечают нашим интересам и содержат гарантии контроля над активами, имеющимися на нашей территории и являющимися важным элементом нашего экономического развития", - отметил он.