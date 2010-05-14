Янукович: объединение "Нафтогаза" и "Газпрома" невозможно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что объединение "Нафтогаза Украины" с российским "Газпромом" невозможно.

Об этом он заявил в интервью ВВС, сообщает "Украинская правда".

По словам президента, Украину могло бы заинтересовать объединение "Газпрома" и "Нафтогаза" "50 на 50". В.ЯНУКОВИЧ считает, что Украина в таком случае получит долю контроля над всем имуществом "Газпрома" России.

"Мы понимаем, что это невозможно сделать 50 на 50, потому что "Газпром" никогда не согласится на это, не согласится Россия. Это такая своеобразная шутка. Относительно объединения на любых других условиях - это невозможно", - отметил он.

На уточняющий вопрос журналиста, будет ли слияние компаний, президент ответил: "Ну, это невозможно. Если вести речь о модернизации газотранспортной системы - это реально, но это тоже вопрос, который надо просчитывать".

"У нас готовы предложения, мы видим этапность проведения этой модернизации и считаем, что участниками этого проекта могут быть страны ЕС, Россия и Украина", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил создать объединенный газовый холдинг с участием "Газпрома" и "Нафтогаза". Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ заявил о готовности изучить это предложение.

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР сообщил, что министры энергетики РФ и Украины после майских праздников встретятся в Москве с руководством "Газпрома" и "Нафтогаза", чтобы обсудить объединение компаний.