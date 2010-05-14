Фьючерсы на нефть закрылись на 3-месячном минимуме

Фьючерсы на сырую нефть в четверг упали до трехмесячного минимума на фоне устойчивых опасений относительно избыточных запасов нефти в ключевом нефтехранилище США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

В то время как цены на нефть по-прежнему колеблются в устоявшемся диапазоне, трейдеры фокусируются на ценовой разнице между ближайшими фьючерсами - июньскими и фьючерсами со сроком поставки в июле.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,7% до 74,40 доллара за баррель. Июльские фьючерсы снизились всего на 1,5% до 78,99 доллара за баррель. Разница между стоимостью этих двух контрактов, известная как спрэд, сейчас больше, чем обычно. Трейдеры избегают фьючерсов с ближайшим сроком поставки и покупают контракт на следующий месяц ввиду избыточных запасов нефти в терминале Кушинг в штате Оклахома.

В масштабах США запасы сырой нефти находятся на самом высоком уровне с декабря, тогда как запасы в Кушинге росли в течение восьми недель подряд. В настоящее время запасы нефти в этом терминале на 29% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Запасы бензина и дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, также превысили свои пятилетние максимумы, тогда как спрос демонстрирует лишь "проблески" улучшения.

Лишь на прошлой неделе цена сырой нефти достигла 18-месячного максимума 87,15 долларов за баррель. С тех пор опасения относительно влияния долговых проблем Европы на мировой экономический рост и общее нежелание инвесторов рисковать столкнули вниз стоимость фьючерсов почти на 13 долларов.

В Управлении энергетической информации ожидают, что спрос на бензин в пиковый весенне-летний сезон, как ожидается, составит в среднем 9,2 млн. баррелей в день, что на 0,9% выше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Тем не менее, даже этот прогнозируемый небольшой рост выше прогноза, сделанного месяцем ранее и предполагавшего рост лишь на 0,5%.

Июньские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 1,53 цента до 2,1951 доллара за галлон. Котировки июньских фьючерсов на топочный мазут снизились на 2,72 цента до 2,1319 доллара за галлон.