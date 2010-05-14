«Нафтогаз» сократил убыток на 13,2%
В первом квартале
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-марте сократила чистый убыток на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2 млрд. 5,956 млн. грн.
Об этом говорится в квартальной отчетности компании, опубликованной на сайте ГКЦБФР.
В сообщении отмечается, что в январе-марте НАК «Нафтогаз Украины» сократила чистый доход на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 29 млрд. 288,507 млн. грн., а также сократила валовой доход (выручку) от реализации на 3,9% – до 34 млрд. 470,183 млн. грн.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
В 2009 году НАК "Нафтогаз Украины" сократила чистую прибыль на 79,5%, по сравнению с 2008 годом, до 2,3 млрд. грн.