«Нафтогаз» сократил убыток на 13,2%

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-марте сократила чистый убыток на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2 млрд. 5,956 млн. грн.

Об этом говорится в квартальной отчетности компании, опубликованной на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте НАК «Нафтогаз Украины» сократила чистый доход на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 29 млрд. 288,507 млн. грн., а также сократила валовой доход (выручку) от реализации на 3,9% – до 34 млрд. 470,183 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2009 году НАК "Нафтогаз Украины" сократила чистую прибыль на 79,5%, по сравнению с 2008 годом, до 2,3 млрд. грн.