21 мая в Москве планируют рассмотреть около 20 проектов документов

На заседании Совета глав правительств СНГ, которое планируется провести в Москве 21 мая, предполагается рассмотреть около 20 проектов документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества государств – участников Содружества.

Как сообщается на сайте Исполкома СНГ, документы касаются развития сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, обеспечении безопасности и т.д.

Наиболее важным определен вопрос об утверждении Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики.

В частности, согласно проекту документа, в топливно-энергетическом комплексе планируется сформировать прогнозы производства – потребления энергоресурсов государств – участников СНГ на период до 2020 года и на более отдаленную перспективу, разработать основные направления межгосударственного сотрудничества в области энергоэффективности и энергосбережения с учетом мировой практики, осуществить совместное строительство энергетических объектов с использованием различных форм финансирования, в том числе создать дополнительные генерирующие мощности и расширить транспортную энергетическую инфраструктуру СНГ для увеличения экспорта энергоносителей в третьи страны через территории государств – участников Содружества.

В раздел «Углеводородные энергоресурсы и уголь» включены мероприятия по разработке перспективных направлений использования угля в качестве альтернативы газовому топливу, предложений по сотрудничеству в области повышения эффективности добычи, транспортировки и переработки угля, в том числе применения «чистых» технологий использования угольного топлива, газификации угля и утилизации метана.

Также в ходе заседания будет обсужден проект Протокола об этапах формирования общего электроэнергетического рынка государств – участников СНГ, работа Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ.

Также будет рассмотрен вопрос о придании государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Московский государственный университет геодезии и картографии» статуса базовой организации государств – участников СНГ по подготовке кадров в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Заседания ГП СНГ проходят 2 раза в год. Последнее заседание глав правительств СНГ проходило в ноябре 2009 года в Ялте.

Справка УНИАН. Содружество независимых государств (СНГ) - межгосударственное объединение, созданное государствами - бывшими союзными республиками СССР в 1991 году.

На сегодняшний день в состав СНГ входят: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина (Устав СНГ не ратифицирован).