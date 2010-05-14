ТНК-ВР планирует инвестировать в Украине до 800 млн. долл.

Группа ТНК-ВР планирует в ближайшие пять лет инвестировать в украинские предприятия компании около 800 млн долл., из них 140 млн. долл. – в текущем году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «ТНК-ВР Коммерс», такие планы компании озвучил исполнительный директор ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Герман ХАН в ходе встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Киеве.

Во встрече также принимали участие исполнительный директор ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ и президент ООО «ТНК-ВР Коммерс» Сергей ЛИЗУНОВ. Встреча была посвящена результатам десяти лет работы компании на украинском рынке и планам по развитию бизнеса в стране.

По данным пресс-службы компании, глава государства отметил, что сейчас начался новый этап развития Украины, и выразил надежду, что он будет успешным, несмотря на возможные трудности. Он подчеркнул, что власть будет работать над созданием благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику страны.

В свою очередь, Г.ХАН проинформировал В.ЯНУКОВИЧА о том, что за десять лет компания вложила в развитие бизнеса в Украине около 1 млрд. долл.

«Сегодня мы отмечаем важную для нашей компании дату. 10 лет назад ТНК пришла в Украину. За это время мы смогли превратить Лисичанский НПЗ в лидера отрасли, обеспечив загрузку мощностей и проведя реконструкцию завода. Создана развитая сбытовая сеть, которая работает в большинстве регионов страны. Сегодня ТНК-ВР обеспечивает пять тысяч рабочих мест в Украине и входит в число крупнейших налогоплательщиков страны: только за последние пять лет общий объем выплат в бюджет Украины в виде налогов и пошлин составил порядка 3,5 млрд. долл.», – сообщил Г.ХАН.

Напомним, начало деятельности ТНК-ВР в Украине приходится на 2000 год, когда компания ТНК приобрела контрольный пакет акций Лисичанского НПЗ. Инвестор стабилизировал работу предприятия, обеспечил загрузку мощностей и провел масштабную модернизацию завода. Под управлением ТНК-ВР были построены шесть новых производственных установок: для выработки высокооктановых видов топлива, авиационного керосина, битумов; изомеризации бензинов, крупный экологический проект – установка очистки сточных вод и крупный энергосберегающий проект – установка короткоцикловой адсорбции; модернизирована установка получения элементарной серы. Сегодня Лисичанский НПЗ может перерабатывать более 7 млн. тонн нефтяного сырья в год.

Справка УНИАН. Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление АЗС.

ТНК-ВР реализует на Лисичанском НПЗ крупномасштабную программу защиты окружающей среды. На сегодняшний день достижения компании включают введение в эксплуатацию на предприятии установки сбора и очистки парового конденсата, насосной станции перекачки ливневых стоков, установки утилизации сернисто-щелочных стоков; реконструкцию первой очереди установки получения элементарной серы и строительство блока очистки технологического конденсата. Также ТНК-ВР ввела в эксплуатацию современный комплекс биохимической очистки сточных вод стоимостью 10 млн. долл.

ТНК-BP является третьей крупнейшей нефтяной компанией России, акционерами которой на паритетной основе являются ВР и консорциум ААР (Альфа Групп/Аксесс Индастриз/Ренова). ТНК-ВР также владеет около 50% российской нефтегазовой компании «Славнефть». На долю ТНК-ВР приходится около 16% объема добычи нефти в России (включая долю ТНК-ВР в компании «Славнефть»). Совокупные доказанные запасы компании по методике Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) без учета срока действия лицензии составили 8,586 млрд. барр. нефтяного эквивалента по состоянию на 31 декабря 2009 года.