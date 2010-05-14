КГГА ищет пути погашения задолженности перед «Киевэнерго»

Киевская городская государственная администрация вместе с Министерством финансов и Министерством топлива и энергетики ищет пути погашения задолженности перед компанией «Киевэнерго» компенсации за разницу в тарифах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на заседании сессии Киевсовета первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО во время обсуждения проекта бюджета Киева на текущий год.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, состоялось совещание под председательством премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА относительно расчетов за газ.

«Дано поручение министру финансов, министру топлива и энергетики, Киевской городской государственной администрации найти пути решения вопроса», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он отметил, сейчас рассматриваются варианты взятия Киевом кредита специально для погашения долгов из-за разницы в тарифах, или же это будут средства, выделенные из госбюджета.

«Возможно, это будет поручение правительства взять кредит. Будет постановление правительства, и мы будем вынуждены брать кредит на 10-15 лет на погашение разницы в тарифах. Возможно, это будет из госбюджета за счет продления действия 193-го постановления», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

При этом он подчеркнул, что в госбюджете на текущий год средств на компенсацию этой разницы не предусмотрено.

«Мы над этим работаем, и я уверен, что поручение премьер-министра будет выполнено в любом виде: кредит под гарантии правительства или будут внесены изменения в госбюджет в пределах 1 млрд. 900 млн. грн.», - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, именно такая сумма долга ожидается к концу года с учетом того, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги после завершения отопительного сезона вернутся к уровню, который был до последнего снижения.

«На 2011 год нам с вами решать, что делать», - добавил он, говоря о необходимости последующего повышения коммунальных тарифов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 мая, АК «Киевэнерго» направила столичной городской государственной администрации письмо, в котором напомнила о необходимости в срочном порядке оплатить задолженность по компенсации убытков компании на производство тепловой энергии из-за тарифов, которые установлены ниже экономически обоснованного уровня.

По данным компании, по состоянию на 1 мая 2010 года городская власть задолжала "Киевэнерго" 1 млрд. 868 млн. грн. компенсации убытков на производство тепловой энергии. Потребители тепловой и электрической энергии задолжали компании 2 млрд. 190 млн. грн.