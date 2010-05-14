Минтопэнерго: розничные цены на нефтепродукты снизятся

Министерство топлива и энергетики Украины прогнозирует до конца мая текущего года снижение розничных цен на нефтепродукты в Украине.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сказал директор департамента газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго Константин БОРОДИН.

По словам К.БОРОДИНА, с конца апреля на внешних рынках было зафиксировано падение котировок на нефть и нефтепродукты. Падение цен вызвано критическим состоянием экономики Греции. В частности, в период с 30 апреля по 12 мая стоимость оптовых партий бензина А-95 в Европе снизилась на 7,1% - до 746 долл./т, в то время как цены на дизтопливо с содержанием серы 10 ppm вернулись на значения ниже отметки 700 долл./т (снижение составило 6,7%).

«Учитывая то, что украинский рынок реагирует на изменение цен в Европе с задержкой в 2-3 недели, Минтопэнерго прогнозирует снижение стоимости топлива на заправках в середине мая», - сказал он.

При этом К.БОРОДИН добавил, что, кроме того, снижению цен на нефтепродукты способствует укрепление гривни за последний месяц по отношению к евро, валюте, в которой начисляются акцизы на топливо. Так, за последний месяц курс евро НБУ снизился на 7,3% и составил по состоянию на 13 мая 9,98 грн./евро.

По состоянию на 13 мая в Украине средняя стоимость бензина А-95 составляет 8,08 грн./литр, дизтоплива – 7,04 грн./л. Согласно прогнозам Минтопэнерго, до конца мая средние цены на топливо вернутся к значениям ниже 8,0 и 7,0 грн./л, соответственно.