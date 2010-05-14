«Галнафтогаз» приобретет более 50% «Черновцынафтоинвеста»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) разрешил ПАО «Концерн «Галнафтогаз» (Львов) приобрести долю в капитале ООО «Черновцынафтоинвест» (Ивано-Франковск),

Об этом говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Также сообщается, что АМК дал разрешение ПАО «Концерн «Галнафтогаз» и ООО «Петрол Груп» (Киев) на согласованные действия в виде подписания договоров купли-продажи товаров на автозаправочных станциях с использованием пластиковых смарт-карт сроком на 5 лет.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Концерн владеет сетью из 285 современных автозаправочных комплексов «ОККО». Всего компании принадлежит 309 АЗС. Компания располагает 10 нефтебазами и 91 бензовозом.

В сети «ОККО» работают две речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 118 автогазозаправочных пунктов сжиженного газа (АГЗП).

АЗК «ОККО» размещены в 21 области Украины и в АР Крым.