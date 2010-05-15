Янукович и Медведев обсудят вопрос объединения "Нафтогаза" и "Газпрома"

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ на переговорах 17 мая в Киеве обсудят вопросы объединения компаний "Нафтогаз Украины" и "Газпром".

Об этом сообщил журналистам глава Администрации Президента РФ Сергей НАРЫШКИН, передает РИА «Новости».

"Предполагаю, что эта тема не останется без внимания президентов", - сказал С.НАРЫШКИН.

По его словам, переговоры по этому вопросу идут.

"Вчера в Москве состоялись консультации, в которых со стороны Украины принимал участие министр энергетики Юрий БОЙКО... Тема сложная, вряд ли кто-либо предполагал достичь договоренности по такому сложному вопросу "на щелчок". Нужна серия консультаций, серьезная проработка, и она идет", - подчеркнул глава Администрации Президента РФ.

Как сообщал УНИАН, с предложением объединить "Газпром" и "Нафтогаз" выступил 30 апреля премьер-министр России Владимир ПУТИН.