Газовое единение – некатегорический отказ

Последние дни были насыщены событиями и заявлениями, способными в дальнейшем оказать огромное влияние на украинскую газовую отрасль. Во-первых, 13 мая Президент Украины Виктор Янукович “пошутил” о том, что объединение “Газпрома” с “Нафтогазом Украины” возможно только при условии обмена акциями 50 на 50 и не как иначе. Таким образом, Президент фактически отклонил предложение российского премьера об объединении двух компаний. В то же время, 13 мая состоялась встреча министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко с председателем правления “Газпрома” Алексеем Миллером, где российская инициатива об объединении «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» обсуждалась, но никаких решений принято не было. И наконец, 13-го же мая в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым снимается запрет на приватизацию украинской газотранспортной системы. Все это вместе наводит на крамольные мысли о том, что демонстрировавшая последние месяцы великолепную слаженность действий новая украинская власть в газовых вопросах разбалансирована не меньше, чем ее предшественники. С другой стороны, может быть, в канун визита Дмитрия Медведева в Украину российской стороне намекают на то, что в газовых вопросах Украина не намерена занимать позицию безоговорочного “соглашателя”, а готова предложить собственные экспромты.

К традиционным хлебу-соли добавят ГТС?

17-18 президент Российской Федерации Дмитрий Медведев посетит с официальным визитом Киев. В списке соглашений, которые готовятся к подписанию президентами Украины и России объединение “Газпрома” и “Нафтогаза” не значится, однако оппозиция настаивает на возможности “теневых” договоренностей по этому вопросу.

Как заявил 13 мая в эфире «5 канала» член оппозиционного правительства, народный депутат Украины (БЮТ) Остап Семерак, вопреки своим публичным заявлениям нынешняя власть готовится отдать России украинскую газотранспортную систему. И произойдет это, по мнению О.Семерака, уже в ходе предстоящего визита Д.Медведева.

Причин для подобных заявлений у оппозиции всегда было хоть отбавляй, как реальных, так и надуманных. Однако теперь в руках оппозиционеров действительно веский аргумент. Представитель властной коалиции, внефракционный депутат Украины Василий Киселев внес в парламент проект закона, который предусматривает отмену той части Закона Украины «О трубопроводном транспорте», которая запрещает какую-либо реорганизацию и приватизацию государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта.

«Последней преградой для команды Януковича на пути к сдаче нашей газотранспортной системы и вообще всего газового хозяйства является этот закон, внесенный Блоком Юлии Тимошенко и принятый в 2007 году», – убежден О.Семерак.

Он прогнозирует, что этот законопроект, возможно, 18 мая будет поставлен на голосование. “И не исключено, что мы получим «сюрприз»: когда Президенты (Украины и России) встретятся в понедельник или во вторник, Украина потеряет свою газотранспортную систему», – отметил О.Семерак.

Ну что же, такова роль оппозиции - бдительно следить за действующей властью и заранее выявлять ее «коварные» планы.

Тем не менее, заявление Президента Украины было достаточно однозначным, к тому же сделал он его в интервью пусть и оппозиционной, но российской радиостанции.

Отвечая на вопрос, возможно ли слияние газовых концернов, Виктор Янукович сказал: «Это невозможно». «Если 50 на 50 будет, тогда это будет интересно», - заявил он 13 мая в интерьвью радиостанции «Эхо Москвы». Вместе с тем Президент подчеркнул, что «Газпром никогда не согласится с этим. Это такая своеобразная шутка. Что касается объединения на любых других условиях, это невозможно». Что бы не говорили оппозиционеры, но Президент однозначно дал понять, что на предложение Владимира Путина он не согласен. Если же на следующей неделе ГТС все же попытаются отдать под контроль россиянам, то это крайне негативно отразится на имидже лидера регионалов. Газотранспортная система, безусловно, основной актив «Нафтогаза Украины», отдать ее – значит отдать «Нафтогаз», и это понятно всем. Другое дело, что не понятно, что же тогда обсуждали Миллер и Бойко в Москве, так как Президент и ранее высказывался против объединения «Нафтогаза» с «Газпромом».

Провокации хороши против тех, у кого нет стратегии

В интервью УНИАН независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут отметил, что заявление премьер-министра России о возможном объединении “Нафтогаз Украины” и “Газпрома” это отнюдь не экспромт, а хорошая домашняя заготовка. “Я бы расценивал это как провокацию, в правильном понимании этого слова, которая позволяет оценить реакцию партнеров и их способность увидеть в предложенном варианте свои выгоды или, напротив, отсутствие таковых”, - отметил А.Нарбут.

По его мнению, украинской стороне следует больше внимания уделить тому, что же ей, собственно, предлагает Россия. “Я думаю именно этому могла быть посвящена беседа главы “Газпрома” Алексея Миллера с Юрием Бойко. Понятно, что простое слияние “Газпрома” и “Нафтогаза” невозможно – это в любом случае будет поглощением “Нафтогаза” российской компанией. Эти компании несопоставимы по своей рыночной капитализации, и во всем мире слияние таких неравнозначных субъектов квалифицируется как поглощение менее крупной структуры более крупной”, - сказал эксперт и добавил: ”Вместе с тем стоит отметить, что в Украине есть ряд конкретных активов в нефтегазовой сфере, которые интересуют российскую сторону. Это и газовые хранилища, и ГТС, и нефтеперерабатывающие мощности Кременчугского НПЗ, шельфовые ресурсы природного газа в Украине, элементы нефтепровода. И в этой связи стоит расценивать предложение Путина как возможность интеграции перечисленных активов с российскими структурами”.

А.Нарбут убежден, что Украина вполне может извлечь пользу из такой интеграции, но только при условии понимания того, что процесс интеграции не должен заканчиваться банальным поглощением. “Для этого нам следует переходить к реформированию наиболее интересных активов в составе “Нафтогаза”. При этом следует рассматривать возможность интеграции украинских нефтегазовых активов не только по линии Украина-Россия, но и в более широком контексте. "Ко двору" нам могли бы прийтись инвесторы из Катара или Объединенных Арабских эмиратов, которые сейчас проявляют интерес к добыче газа в Туркмении и на Каспии. Тут Украина могла бы предложить свои услуги по транспортировке добытого в Средней Азии газа в Европу”, - отметил А.Нарбут.

Он убежден, что Украина имеет возможность вести свою игру, но для этого нужно ее спроектировать. “Вопрос стратегического планирования украинской игры в нефтегазовой сфере остается открытым. Пока мы наблюдаем разноголосицу в рядах украинской власти. Премьер говорит о том, что никаких предложений об объединении “Нафтогаза” с “Газпромом”, заслуживающих внимательного изучения, мы от России не получали, Президент шутит, а министр топлива и энергетики ведет переговоры с главой “Газпрома”, - констатировал эксперт.

А.Нарбут считает, что в ответ на российские инициативы Украина должна выработать свои, не менее значимые. “Я думаю, что в портфеле министра топлива и энергетики на переговорах 13 мая было достаточно много вопросов, которые не были решены в первой фазе переговорного процесса. В первую очередь, речь может идти о совершенствовании наших контрактных взаимоотношений в газовой сфере. Фактически неизменной осталась формула формирования цены газа, которая нас не устраивает. Не изменился контракт в отношении транзита газа через украинскую ГТС, не случайно появилась информация относительно обеспокоенности украинской стороны снижением объемов транзита газа. Это прямой намек на то, что транзитное соглашение, не обеспечивающее гарантии объемов прокачки российского газа через украинскую трубу, может повлечь за собой пересмотр Украиной тарифа за транзит”, - отметил эксперт. Подытоживая, он подчеркнул, что Украина имеет достаточно серьезные козыри в переговорах с Россией, однако пока слабо их использует.

Со стратегией и тактикой вроде бы все ясно, но остается один крайне чувствительный вопрос – по чьей инициативе был зарегистрирован законопроект о разрешении приватизации ГТС. Будем надеяться, что оппозиция ошибается, и упомянутый законопроект лишь призван продемонстрировать, что Украина окончательно не отказалась от российских предложений и даже кое-что делает для их реализации. Усыпив таким образом бдительность оппонента, украинские переговорщики смогут добиться серьезных уступок по другим важным пунктам газовых взаимоотношений с Россией. Будем также надеяться, что украинская власть, как это уже было в январе 2009 года, не переиграет в партии с Россией саму себя и не загонит страну в кабалу еще более невыгодных соглашений в газовой сфере.

Антон Лосев (УНИАН)