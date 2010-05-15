РФ и Украина до 1 июня подготовят контракт на поставку ядерного топлива

Россия и Украина до июня 2010 года намерены подготовить долгосрочный контракт на поставку российского ядерного топлива в Украину, начиная с 2011 года.

Об этом журналистам сообщил глава Администрации Президента РФ Сергей НАРЫШКИН, передает РИА «Новости».

В частности, он отметил, что в ходе официального визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину 17-18 мая будут обсуждаться совместные шаги и совместные проекты в области атомной энергетики.

«Нашим соответствующим ведомствам и предприятиям дано задание до 1 июня этого года подготовить долгосрочный контракт на поставку, начиная с 2011 года, ядерного топлива для энергоблоков атомных станций Украины», - сказал С.НАРЫШКИН.

Он отметил, что стоимость контракта будет известна позднее.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Сочи на совместном с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ брифинге после заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству В.ПУТИН заявил, что Россия предлагает Украине создать холдинг для совместной работы в ядерной сфере.

4 мая В.ПУТИН поручил "Росатому" не медлить с созданием российско-украинской атомной компании.

5 мая премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что Украина договорилась с Россией о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива.