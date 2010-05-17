"Распадская" сократила на 70% отгрузку угля

ЗАО "Распадская угольная компания" сократило на 70% отгрузку угля потребителям из-за аварии на крупнейшей в России кузбасской шахте "Распадская", которой она управляет, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Геннадия Козового.

В ночь на 9 мая на шахте "Распадская"прогремело два взрыва. По последним данным, погибли 66 человек, пострадали более 100, судьба 24 неизвестна. По словам Козового, запасы угля на складах закончились, поэтому компании пришлось сократить отгрузку потребителям.

"Поставки продолжаются только за счет действующей шахты "МУК-96"и за счет "Разреза Распадский"и - частично - с горных выработок шахты "Распадская Коксовая", - сказал Козовой. Шахты "МУК-96", "Распадская Коксовая" (еще строится) и шахта открытой добычи "Разрез Распадский" входят в "Распадскую угольную компанию".

Опрошенные ранее РИА Новости аналитики высказали мнение, что российский рынок в ближайшее время может столкнуться с нехваткой угля и ростом cпотовых цен на него из-за аварии на "Распадской", которая обеспечивает около 10% поставок угля на российском рынке.

Шахта "Распадская"каждую пятую тонну коксующегося угля давала для металлургической промышленности, считаясь одним из ведущих поставщиков угольной продукции на крупнейшие российские металлургические предприятия - Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат и предприятия Evraz Group.

Шахта также осуществляет экспорт угля на Украину и в страны Восточной Европы (Румынию, Венгрию, Болгарию), говорится на сайте компании. Ранее сообщалось, что на восстановление шахты "Распадская" уйдет около года и потребуется порядка 6 миллиардов рублей.