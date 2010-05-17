Нефть дешевеет на фоне кризиса в Европе

Нефть снижается в понедельник из-за страхов о кредитном кризисе в Европе, слабого евро и растущих запасов в США, сообщает Рейтер.

Евро рухнул до четырехлетних минимумов, поскольку европейский кризис заставил инвесторов направлять деньги в более безопасные активы, такие как золото и азиатские облигации.

К 8.25 МСК июньские фьючерсы на американскую легкую нефть подешевели на $1,32 до $70,31 за баррель. Ранее они опустились до $69,82, самой низкой отметки с 5 февраля.

Фьючерсы на нефть сорта Brent упали на $1,24 до $76,69.

"Сейчас все рынки падают на фоне европейского кризиса. Я думаю, евро может сократиться к доллару примерно до $1,2, что вызовет новую волну коррекции на рынке", - сказал Кен Хасегава из Newedge.

"Запасы нефти и нефтепродуктов увеличивались в последние недели и это еще одни фактор пессимистичного настроения на рынке. Запасы, по всей видимости, вырастут снова на этой неделе", - добавил он.

Катар ожидает дальнейшего давления на цены, поскольку долговой кризис в Европе окружает неопределенность, заявил министр нефтяной промышленности страны в субботу.

"Стоимость нефти определяется не спросом и предложением, а психологическими факторами и неопределенностью, особенно в Европе (в связи с Грецией), - сказал Абдулла бин Хамад аль-Атийя. - Все это оказывает серьезное давление на мировую экономику и цены на нефть".