РФ может увеличить экспортную пошлину на нефть на 8,1 долл.

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 июня может вырасти до 292,1 доллара за тонну с нынешних 284 долларов, следует из средней цены мониторинга Минфина и формулы расчета экспортной пошлины, прописанной в законе о таможенном тарифе. "Средняя цена мониторинга с 15 апреля 2010 года по 14 мая этого года составила 80,42149 доллара за баррель, и предельный уровень пошлины может составить 292,175 доллара за тонну", - сказал РИА Новости начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр Сакович. Таким образом, согласно расчетам, пошлина на нефть с 1 июня может составить 292,1 доллара за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты может повыситься до 209,1 доллара за тонну с нынешних 203,7 доллара за тонну, на темные - до 112,7 доллара со 109,7 доллара, установленных с 1 мая. Сакович сообщил также, что для нефти с месторождений Восточной Сибири, по всей видимости, в июне сохранится нулевая ставка пошлины.

С 1 марта 2009 года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 доллара за баррель ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 доллара за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца. С апреля она снова была снижена - до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре прошлого года пошлина повышалась. Однако в ноябре пошлина снизилась почти на 10 долларов. В декабре она выросла сразу на 40 долларов. В январе 2010 года пошлина снизилась на 4 доллара, в феврале - повысилась на 3,7 доллара, в марте - снизилась на 17 долларов, в апреле - повысилась почти на 15 долларов.