Украина увеличила производство электроэнергии на 10,9%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-апреле текущего года увеличилось на 10,9%, или 6,474 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 65,903 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в первом квартале т.г. тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 17,2%, или 4,066 млрд. кВт/ч, – до 27,739 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 3,6%, или 1019 млрд. кВт/ч, – до 29,591 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 10,2%, или 289,2 млн. кВт/ч, – до 3,111 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-апреле т.г. нарастили выработку электроэнергии на 25,1% – до 5,459 млрд. кВт/ч.

В апреле т.г. производство электроэнергии в ОЭС Украины выросло на 13,8%, или 1,759 млрд. кВт/ч, по сравнению с апрелем 2009 года – до 14,473 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в текущем году увеличить производство электроэнергии на 6,1%, или на 10,5 млрд. кВт/ч, - до 183,4 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2009 году сократилось на 9,8%, или 18,768 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/ч.