Украина с начала года увеличила экспорт электроэнергии на 40,5%

Украина в январе-апреле т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 40,5% (на 422,1 млн. кВт/ч) по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. - до 1,464 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики.

Согласно сообщению, в частности, в указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос на 3,7% - до 226,5 млн. кВт/ч, в Словакию сократился в 3,3 раза - до 236,5 млн. кВт/ч, в Румынию - вырос 2,8 раза - до 61,6 млн. кВт/ч.

ГПВД "Укринтерэнерго" в январе-апреле т.г. поставило в Беларусь 937 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-апреле 2009 г. поставки в эту страну не осуществлялись.

Польша в январе-апреле т.г. не импортировала украинскую электроэнергию.

С 1 марта т.г. Украина прекратила коммерческие поставки электроэнергии с Бурштынской ТЭС по направлению в Словакию, Венгрию и Румынию из-за внутреннего дефицита углей газовой группы.

Напомним, с 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт. По итогам годового аукциона (на весь 2010 год) право доступа к 100 МВт сечения так называемого Бурштынского энергоострова, откуда осуществляется экспорт в страны Восточной Европы, приобрела госкомпания ОАО «Захидэнерго». Еще 150 МВт приобрела частная компания ООО «Схидэнерго» (ДТЭК). 25 МВт негарантированных поставок приобрела госкомпания «Укринтерэнерго». Также в декабре и январе «Укрэнерго» проводила месячные аукционы на период поставки в январе и феврале, на которых «Схидэнерго» и «Укринтерэнерго» приобретали около 250 МВт пропускной способности острова.

Справка УНИАН. Украина в 2009 году сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или на 3,867 млрд. кВт/ч, - до 4 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом. В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики тарифу.

В 2008 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч. В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в 2008 году выросли на 26,8%, или 101,6 млн. долл., – до 480,4 млн. долл.