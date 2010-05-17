Украина увеличила потребление электроэнергии на 10,3%

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в январе-апреле текущего года выросло на 10,3%, или 6,017 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 64,501 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, за отчетный период объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 11,7%, или 5,385 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-апрелем 2009 года – до 51,329 млрд. кВт/ч.

В апреле т.г. потребление электроэнергии конечными потребителями выросло на 14,6% по сравнению с апрелем 2009 года – до 11,906 млрд. кВт/ч.

Промышленные предприятия в январе-апреле т.г. увеличили потребление электроэнергии на 18,7%, или 3,786 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 23,982 млрд. кВт/ч. В частности, предприятия металлургической промышленности нарастили потребление электроэнергии на 30,4%, или 3,034 млрд. кВт/ч, – до 13,028 млрд. кВт/ч. Транспортные предприятия за четыре месяца увеличили потребление электроэнергии на 3,9% – до 3,056 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые – на 1,8%, до 6,773 млрд. кВт/ч.

Объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 9,3%, или 1,169 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-апрелем 2009 года – до 13,721 млрд. кВт/ч.

В целом доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине в январе-апреле т.г. к аналогичному периоду 2009 года выросла с 44% до 46,7%, тогда как доля населения – сократилась с 27,3% до 26,7%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 8,7%, или 16,151 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 169,009 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 9%, или 13,332 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 134,558 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. В 2008 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 0,5% по сравнению с 2007 годом – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6%, или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.