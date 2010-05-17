России нужны украинские потребители газа, а не ГТС

На сегодняшний день Россию больше интересует не транзитный потенциал Украины, а внутренний рынок потребления газа.

Такое мнение высказал в интервью УНИАН эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По словам эксперта, внутренний рынок газа Украины интересует Россию прежде всего потому, что она постепенно «теряет рынок Европы», поскольку не стоит ожидать существенного увеличения потребления газа странами ЕС.

«Только в 2009 году российская доля на газовом рынке Центральной и Западной Европы сократилась с почти 33% до 25%. Тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. Сокращение потребления российского природного газа происходит за счет альтернативных источников с одной стороны, а с другой – за счет модернизации и перепрофилирования газопотребляющей промышленности», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Вместе с тем, украинские газотранзитные маршруты потеряют актуальность через 3-5 лет, когда благодаря усилиям и инвестициям россиян будут введены в эксплуатацию обходные российско-европейские газопроводы «Северный поток» и «Южный поток».

«Для российской стороны украинская ГТС продолжает представлять стратегический интерес, но уже не для транзита, а для поставок газа украинским потребителям, которые для «Газпрома» составляют наибольший внешний рынок. Потому вполне логично, что российская сторона добивается определяющего влияния на формирование газовой политики в Украине, хочет монопольно управлять ГТС как ключевым инструментом сбыта газа и контроля над экономикой и населением Украины», – считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Полностью интервью Б.СОКОЛОВСКОГО читайте на сайте «УНИАН-экономика» http://economics.unian.net/rus/detail/46517