Соколовский: 600 млн. долл. не хватит на модернизацию ГТС

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что для модернизации украинской ГТС необходимо 600 млн. долл., свидетельствует о том, что на сегодняшний день речь идет не о модернизации транзитных мощностей, а лишь об улучшении состояния внутренних распределительных систем.

Об этом он заявил в интервью УНИАН, подчеркнув, что в настоящее время Россия заинтересована в улучшении технического состояния внутренних сетей, поскольку «Газпром» планирует выйти на украинский внутренний рынок газа.

«Наша власть прекрасно понимает планы России. И именно поэтому, видимо, Президент ЯНУКОВИЧ недавно сказал, что модернизация ГТС будет стоить 600 млн. долл., тогда как полноценная модернизация ГТС с сохранением всех ее функций, в частности транзитной, была оценена в 2009 году при участии и европейских, и российских специалистов в 2,5-3 млрд. долл. За 600 млн. долл. можно разве что заменить трубы, которые будут обеспечивать поставки на внутреннем рынке, что и нужно «Газпрому», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, современного экономного газоперекачивающего оборудования, измерительной техники, газоизмерительных станций и т.п. за эти деньги не установишь. «То есть мы и в дальнейшем будем рассчитываться за те объемы газа, которые нам укажут с российских газоизмерительных станций, а сами контролировать не сможем», – отметил эксперт.

По мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, уже сейчас ясно, что, учитывая планы по строительству «Северного потока» и «Южного потока» Европейский Союз фактически потерял интерес к модернизации украинской ГТС.

«Еврокомиссия и международные финансовые организации, не дождавшись конкретных действий прежнего и теперешнего правительств по реализации Брюссельской декларации от 23 марта 2009 года, практически потеряла интерес к модернизации украинской ГТС. Не стоит также рассчитывать на их участие в мифическом консорциуме», – отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 13 мая т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что модернизация ГТС обойдется в 500-600 млн. долл. и Украина готова привлекать к этому проекту как Россию, так и Европейский Союз.

В марте, во время подписании Брюссельской декларации о модернизации украинской ГТС, необходимая для модернизации сумма называлась в размере 3 млрд. долл.

Полностью интервью Богдана СОКОЛОВСКОГО читайте на сайте «УНИАН-экономика» http://economics.unian.net/rus/detail/46517