Украина сократила добычу газа на 8,4%, нефти – на 11,3%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-апреле текущего года сократили добычу газа на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 6,737 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, добыча нефти и газового конденсата в Украине в январе-апреле т.г. сократилась на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1,189 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу газа на 0,8% по сравнению с 2008 годом – до 21 млрд. 181,8 млн. куб. м, а также сократили добычу нефти и газового конденсата на 6,8% – до 3 млн. 952,0 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».