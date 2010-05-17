Уровень расчетов за потребленный газ в Украине сократился

Уровень расчетов всех потребителей Украины за газ в январе-апреле текущего года сократился на 11,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 71,9%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, на протяжении января-апреля т.г. предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 22 млрд. 932 млн. куб. м природного газа на общую сумму 28 млрд. 789,5 млн. грн., за который оплачено 20 млрд. 713,6 млн. грн.

Справка УНИАН. В 2009 году предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 38 млрд. 249,2 млн. куб. м природного газа на общую сумму 46 млрд. 389,3 млн. грн., за который оплачено 40 млрд. 99,1 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2009 году сократился на 7,5 процентного пункта по сравнению с 2008 годом – до 86,4%.