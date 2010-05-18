ОПЕК назвала оптимальную цену на нефть

Члены ОПЕК рассматривают цену на нефть в промежутке $70-80 за баррель в качестве наиболее оптимальной, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министра энергетики и промышленности, вице-премьера Катара Абдалла бен Хамада аль-Атыйя, сообщает k2kapital.

По его словам, такой ценовой диапазон является наиболее "справедливым". Как подчеркнул министр, цена, ранее доходившая до $150 баррель, не являлась таковой по отношению к потребителям.

Отметим, что по прогнозу группы аналитиков нефтяного и сырьевого рынков швейцарского банка Credit Suisse, цена на "черное золото" останется в диапазоне $70-90 за баррель в течение длительного времени. В этом месяце нефтяные цены опустились в среднем на 17% на фоне озабоченности ситуацией в Греции, которая может привести к снижению мирового спроса на энергоресурсы.