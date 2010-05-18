Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник снизились на фоне кризисной ситуации в странах еврозоны и сообщениях об увеличившихся запасах топлива в США, передает агентство Рейтер.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 3,08 доллара - до 74,85 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,66 доллара - до 69,95 доллара за баррель.