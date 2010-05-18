Международная конференция "Новая энергия планеты" состоится в Киеве 20-21 мая

В Киеве 20-21 мая состоится Международная конференция по возобновляемой энергетике и обмену опытом - НОВАЯ ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТЫ (ул. Большая Житомирская, 33, Торгово-Промышленная Палата Украины). Об этом УНИАН сообщил рганизатор конференции компания Meeting Point Ukraine.

Конференция позволит проанализировать состояние топливно-энергетического комплекса страны; обсудить с участием специалистов различных отраслей народного хозяйства тактику и стратегию его развития; откровенно поговорить о трудностях, возникших в процессе оптимизации производств, а также общими усилиями найти способы их преодоления; определить перспективы развития «зеленых» технологий, механизмы привлечения инвестиций, создания рынка высоких технологий.

Конференция НОВАЯ ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТЫ пройдет при поддержке и непосредственном участии: специалистов Центральноевропейской Инициативы (ЦEИ), Министерства топлива и энергетики Украины, Альянса «Новая Энергия Украины», Торгово-Промышленной Палаты Украины.

Количество участников конференции: 200 человек. Докладчики и эксперты форума: собственники и топ-менеджеры украинских и зарубежных компаний-производителей оборудования для производства возобновляемых источников энергии, инвестиционных компаний, аналитических и консалтинговых агентств, научные организации, компании-потребители из различных областей народного хозяйства.