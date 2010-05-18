«Газ Украины» предупреждает должников об отключении

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» призывает предприятия тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) полностью рассчитаться за потребленный природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что в случае несоблюдения предприятиями ТКЭ своих договорных обязательств относительно дисциплины газопотребления и проведения стопроцентных расчетов за потребленный природный газ предприятия-должники будут отключены от газоснабжения.

Компания отмечает, что по состоянию на 17 мая т.г. уровень расчетов предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный в отопительном сезоне 2009-2010 гг., составил 66%. Сумма долга предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за потребленный в указанный период природный газ составляет 3,29 млрд. грн.

Наибольшую задолженность накопили предприятия ТКЭ Донецкой (539,48 млн. грн.), Днепропетровской (494,52 млн. грн.), Харьковской (410,00 млн. грн.), Луганской (309,74 млн. грн.) и Одесской (184,31 млн. грн.) областей.

Задолженность АЭК «Киевэнерго» по состоянию на 17 мая т.г. перед ДК «Газ Украины» за потребленный в 2009-2010 гг. природный газ составляет 2,13 млрд. грн. (уровень расчетов ДК «Газ Украины» – 39%).

Также в ДК «Газ Украины» обращают внимание, что неудовлетворительным является уровень погашения задолженности за природный газ, потребленный в отопительном сезоне 2008-2009 гг. На сегодня долг предприятий ТКЭ за потребленный в предыдущем отопительном сезоне природный газ составляет 1,97 млрд. грн., а уровень расчетов – 78%.

Промедление с погашением задолженности за потребленный природный газ значительно осложняет подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг. и проведение НАК «Нафтогаз Украины» своевременных и полных расчетов за импортированный газ.

Справка УНИАН. Согласно с положениями ст. 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение и обеспечение населения теплой водой возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.