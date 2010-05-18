«Газ Украины» призывает полностью рассчитаться за газ
Предприятия ТКЭ
ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» призывает предприятия тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) полностью рассчитаться за потребленный природный газ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».
В сообщении отмечается, что в случае несоблюдения предприятиями ТКЭ своих договорных обязательств относительно дисциплины газопотребления и проведения стопроцентных расчетов за потребленный природный газ предприятия-должники будут отключены от газоснабжения.
Компания отмечает, что по состоянию на 17 мая т.г. уровень расчетов предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный в отопительном сезоне 2009-2010 гг., составил 66%. Сумма долга предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за потребленный в указанный период природный газ составляет 3,29 млрд. грн.
Наибольшую задолженность накопили предприятия ТКЭ Донецкой (539,48 млн. грн.), Днепропетровской (494,52 млн. грн.), Харьковской (410,00 млн. грн.), Луганской (309,74 млн. грн.) и Одесской (184,31 млн. грн.) областей.
Задолженность АЭК «Киевэнерго» по состоянию на 17 мая т.г. перед ДК «Газ Украины» за потребленный в 2009-2010 гг. природный газ составляет 2,13 млрд. грн. (уровень расчетов ДК «Газ Украины» – 39%).
Также в ДК «Газ Украины» обращают внимание, что неудовлетворительным является уровень погашения задолженности за природный газ, потребленный в отопительном сезоне 2008-2009 гг. На сегодня долг предприятий ТКЭ за потребленный в предыдущем отопительном сезоне природный газ составляет 1,97 млрд. грн., а уровень расчетов – 78%.
Промедление с погашением задолженности за потребленный природный газ значительно осложняет подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг. и проведение НАК «Нафтогаз Украины» своевременных и полных расчетов за импортированный газ.
Справка УНИАН. Согласно с положениями ст. 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение и обеспечение населения теплой водой возложена на органы местного самоуправления.
В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.