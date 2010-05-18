Нефть ОПЕК подешевела

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в понедельник, 17 мая, уменьшилась на 2,7 доллара - до 73,25 доллара за баррель с 75,95 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.

В апреле 2010 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 82,33 доллара, в марте - 77,21 доллара, в феврале - 72,99 доллара, в январе - 76,01 доллара за баррель.

Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель. Средняя цена по итогам 2009 года оказалась более чем вдвое ниже - 61,06 доллара за баррель.

В марте 2008 года "корзина" была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).