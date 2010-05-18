Майский аукцион по экспорту электроэнергии отменен

НЭК «Укрэнерго» отменила назначенный на сегодня, 18 мая, месячный аукцион по доступу к пропускной способности межгосударственных электросетей Украины для экспорта электроэнергии в июне из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, аукционная комиссия провела сегодня заседание, на котором был констатирован факт отсутствия заявок и принято решение о признании аукциона несостоявшимся.

«Укрэнерго» с февраля т.г. провела уже 4 безрезультативных месячных аукциона по реализации права доступа к экспортному сечению. Отсутствие интереса к экспортным поставкам со стороны украинских компаний, которое изначально было обусловлено объективным фактором нехватки угля на Бурштынской ТЭС, в настоящее время продиктовано невыгодной ценовой конъюнктурой на энергорынке Европы.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний аукцион НЭК «Укрэнерго» планировала выставить 15 лотов по четырем межгосударственным сечениям (направлениям) передачи, предполагающим возможность экспорта суммарной мощностью до 1885 МВт.

В частности, на торги планировалось выставить доступ к 270 МВт сечения так называемого «Бурштынского энергоострова», связывающего энергосистемы Украины с энергосистемами Словакии, Венгрии, Румынии.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт. По итогам годового аукциона (на весь 2010 год) право доступа к 100 МВт сечения так называемого «Бурштынского энергоострова», откуда осуществляется экспорт в страны Восточной Европы, приобрела госкомпания ОАО «Захидэнерго». Еще 150 МВт приобрела частная компания ООО «Схидэнерго» (ДТЭК). 25 МВт негарантированных поставок приобрела госкомпания «Укринтерэнерго». Также в декабре и январе «Укрэнерго» проводила месячные аукционы на период поставки в январе и феврале, на которых «Схидэнерго» и «Укринтерэнерго» приобретали около 250 МВт пропускной способности острова.

Украина с 1 марта прекратила коммерческие экспортные поставки электроэнергии с так называемого "Бурштынского энергоострова" по направлению в Румынию, Венгрию и Словакию.

Украина в январе-апреле т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 40,5% (на 422,1 млн. кВт/ч) по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. - до 1,464 млрд. кВт/ч.