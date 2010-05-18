«Газпром» сможет гарантировать Украине минимальный транзит

Заместитель Председателя Государственной Думы, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ не исключает, что в перспективе «Газпром» может гарантировать минимальный объем прокачки газа через территорию Украины.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Вполне возможно, что он («Газпром» - УНИАН) и даст какие-то гарантии прокачки минимальных объемов. Это вопрос переговоров, и до этого нужно дойти в ходе переговоров», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, на сегодняшний день «Газпром» не может дать такие гарантии потому, что российская компания не имеет гарантии и фиксированных объемов покупки газа от потребителей.

Он отметил, что по прогнозам, до 2030 году ЕС будет потреблять порядка 690 млрд. куб. газа, но «какие-то люфты остаются, поэтому он («Газпром») от жестких обязательств как хозяйствующий субъект уходит».

В.ЯЗЕВ убежден, что при запуске в эксплуатацию «Южного потока» украинская ГТС в случае ее технологической исправности будет загружена на «объем, близкий к оптимальному».

В тоже время, он подчеркнул, что вопрос гарантий не может быть односторонним – только со стороны «Газпрома». Должны быть гарантии со стороны Украины по прокачке газа, добавил он.

По мнению В.ЯЗЕВА, обеспечить работоспособное состояние ГТС Украины на долгие годы вперед, скорее всего, можно только при объединении с «Газпромом».