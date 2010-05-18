21 мая в Берлине «Нафтогаз» вступит в «Еврогаз»

В Берлине 21 мая планируется подписать соглашение о вступлении НАК «Нафтогаз Украины» в «Еврогаз».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя Государственной Думы, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

Он отметил, что 21 мая в Берлине состоится пятая конференция «Россия-ЕС. Энергодиалог. Газовая сфера».

«На полях этой конференции будет подписано соглашение о сотрудничестве между Российским газовым обществом и Украинской газовой ассоциацией. Там же будет подписано соглашение о вступлении «Нафтогаза» в «Еврогаз», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, в рамках конференции представители органов власти и европейских энергетических компаний обсудят отношения РФ и ЕС в сфере поставок газа, а также вопрос правового регулирования газового рынка для производителей, транзитеров и потребителей.

По результатам конференции будет принята резолюция о состоянии дел РФ и ЕС в газовой сфере, отметил В.ЯЗЕВ.

Как сообщал УНИАН, 6 мая т.г. в рамках встречи министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО с генеральным секретарем ассоциации „Еврогаз” Жан-Мари ДЕВОСОМ, украинской НАК „Нафтогаз Украина” было предложено стать ассоциированным членом ассоциации и переданы соответствующие учредительные документы.

Справка УНИАН. „Еврогаз” - международная некоммерческая ассоциация со штаб-квартирой в Брюсселе. Членами „Еврогаза” являются 49 газовых компаний и ассоциаций из 27 стран Европы, в частности, BP, Total, GDF-Suez, ENI, Centrica, «Газпром», PGNiG, E.ON Ruhrgas и другие.