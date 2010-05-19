Газпром и Нафтогаз рассматривают создание СП

Вариант создания совместного предприятия "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" с возможной последующей интеграцией обсуждается среди прочих в контексте "объединения" компаний, заявил во вторник журналистам вице-премьер РФ Игорь Сечин, сообщает РИА Новости.

"Один из вариантов - создание СП с последующей возможной дополнительной интеграцией", - сказал Сечин.

По его словам, Россия представила свои предложения Украине, и теперь ей необходимо время, чтобы выработать позиции.

Он отметил, что Украина является "неплохим рынком" для "Газпрома".

"Мне кажется, "Газпром" заинтересован в выходе на внутренний рынок Украины", - сказал Сечин. Он также отметил, что в свою очередь "Нафтогаз Украины" заинтересован в стабилизации поставок газа на внутренний рынок. Теперь стороны должны придти к параметрам сотрудничества на основе взаимной выгоды.

Премьер-министр России Владимир Путин 30 апреля выступил с предложением объединить "Газпром" и "Нафтогаз". Позже пресс-секретарь главы правительства пояснил, что предложение Москвы подразумевает не поглощение "Нафтогаза" "Газпромом", а создание новой компании.

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил в преддверии своего визита на Украину 17-18 мая, что на данный момент речь идет не о слиянии воедино "Газпрома" и "Нафтогаза", а о возможности объединения каких-то активов или создания совместного предприятия. Президент Украины Виктор Янукович со своей стороны говорил, что считает возможным объединение компаний на паритетных началах.

В свою очередь глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что решение об объединении "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", если оно будет принято, должно быть равно выгодным обеим сторонам, а процесс их объединения может происходить поэтапно. По словам Миллера, в таком случае "Газпром" мог бы помочь полностью модернизировать газотранспортную систему Украины.

В беседе с журналистами Сечин также отметил, что уже сделанные Россией шаги по поддержанию Украины "носят беспрецедентный характер". При этом он добавил, что льготу по цене на газ Киев получил не конкретно от "Газпрома", а от правительства РФ.

"Газпром" и "Нафтогаз" работают на основе контракта купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы, заключенного 19 января 2009 года. Однако 21 апреля 2010 года были подписаны дополнения к нему, увеличивающие закупку газа "Нафтогазом" в 2010 году до 36,5 миллиарда кубометров и предусматривающие скидку в цене на величину снижения российским правительством пошлины для поставок газа на Украину. Пошлина с 1 апреля обнулена, как следствие, снижение составит 30% от контрактной цены газа, но не более 100 долларов за тысячу кубометров. В первом квартале 2010 года цена составляла 305 долларов, во втором, без учета скидки, это было бы 336 долларов, со скидкой - 236 долларов.