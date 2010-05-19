Мировые цены на нефть продолжают снижаться
08:54, 19 мая 2010Энергетика
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До 74,43 долл./барр. в Лондоне
Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,67 доллара - до 74,43 долларов за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась также на 0,67 доллара - до 69,41 доллара за баррель.
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