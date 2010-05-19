Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 18 мая, продолжили снижаться на фоне кризисной ситуации в странах еврозоны и колебаний курса пары евро-доллар, передает агентство Рейтер.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,67 доллара - до 74,43 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась также на 0,67 доллара - до 69,41 доллара за баррель.