Вьетнам построит восемь АЭС за 30 млрд долл.

Вьетнам построит восемь атомных электростанций в ближайшее время, что вдвое превышает ранее обнародованные планы правительства страны, заявил в интервью японскому изданию Nikkei заместитель председателя правительства Вьетнама Нгуен Тхиен Нян, сообщает Газета.Ру.

Общая стоимость проекта также удвоится и составит 3 трлн иен ($30 млрд).

Вьетнам планирует построить первые в Юго-Восточной атомные электростанции. Строительство начнется в 2014 году, и, как ожидается, АЭС будут запущены уже в 2020 году. Первый этап программы развития атомной энергетики страны предусматривает сооружение четырех АЭС в южной провинции Нинь Туан. «Газета.Ru»