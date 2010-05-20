Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
08:00, 20 мая 2010Энергетика
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В Нью-Йорке повысились почти до 70 долл.
Цены на нефть на мировых рынках в среду, 19 мая, продемонстрировали разнонаправленную динамику, сообщает РИА Новости.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,46 доллара - до 69,87 доллара за баррель.
Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,74 доллара - до 73,69 доллара за баррель.
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