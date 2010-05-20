"Газпром" намерен выйти на рынок добычи сланцевого газа

Российский "Газпром" намерен приобрести компанию в США, занимающуюся добычей сланцевого газа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление заместителя председателя правления концерна Александра МЕДВЕДЕВА. Название компании менеджер не сообщил.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР отмечал, что с началом добычи в Кузбассе угольного газа, который, как и сланцевый, относится к так называемым нетрадиционным источникам газа, "Газпром" получил опыт разработки такого рода запасов.

"У нас есть свои технологии, у нас есть свой опыт, поэтому я думаю, что мы сейчас, наверное, можем выдвинуть лозунг: если у вас есть сланцевый газ, то мы к вам идем!", - заявил глава "Газпрома".

В апреле министр природных ресурсов Юрий ТРУТНЕВ заявил, что рост добычи сланцевого газа представляет проблему для "Газпрома" и России. Чиновник также отметил, руководство "Газпрома" разделяет его озабоченность ситуацией на мировом газовом рынке.

В 2008-2009 годах США удалось достичь резкого увеличения производства природного газа из залежей сланца, заняв первое место по добыче газа в мире, отмечает Лента.ру. В результате США смогли почти полностью удовлетворить свои потребности в топливе, из-за чего цены на мировом спотовом рынке резко снизились. В то же время "Газпром" поставляет газ в Европу по долгосрочным контрактам, тарифы по которым существенно выше.

По этой причине "Газпром" отложил запуск Штокмановского месторождения, поставки сжиженного природного газа с которого концерн планировал направить в США.

Сейчас ряд крупнейших нефтегазовых компаний мира получил лицензии на разведку запасов сланцевого газа в Европе. Если европейские страны сумеют увеличить свою газодобычу, то их потребность в топливе из России упадет.

В начале апреля стало известно, что большие запасы сланцевого газа открыты в Польше, сейчас являющейся крупным потребителем "Газпрома" (импортирует около 14 миллиардов кубометров российского газа в год). В целом не менее 40 нефтяных компаний начали в Европе поиски сланцевого газа.

По прогнозу Оксфордского института энергетических исследований, добыча сланцевого газа в Европе начнется не раньше чем через 10 лет. Дело в том, что в Европе, где плотность населения выше, на бурение труднее получить лицензию. В США же добыча сланцевого газа - развитая отрасль промышленности.

"Газпром", напомним, ведет разработку шахтного метана в Кузбассе, суммарные запасы которого в регионе представители монополии оценивали в 13 триллионов кубометров.

Общие прогнозные ресурсы метана в основных угольных бассейнах России составляют 83,7 триллиона кубометров, что соответствует примерно трети прогнозных ресурсов природного газа страны.