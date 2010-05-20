Янукович: министр угольной промышленности может быть уволен

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о высокой вероятности освобождение от должности министра угольной промышленности Юрия ЯЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня в Луганске в ходе заседания регионального комитета экономических реформ.

Во время своего выступления В.ЯНУКОВИЧ возмутился и сообщил, что министр угольной промышленности принял решение не ехать с Президентом в рабочую поездку в Луганск, потому что имеет планы принять участие в заседании Правительственного комитета.

“Я ему (министру угольной промышленности Ю.ЯЩЕНКО – УНИАН) 1% оставлю. На 99% - я ему укажу другое место работы”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.