Янукович: министр угольной промышленности может быть уволен
14:40, 20 мая 2010Энергетика
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"Я ему укажу другое место работы"
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о высокой вероятности освобождение от должности министра угольной промышленности Юрия ЯЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня в Луганске в ходе заседания регионального комитета экономических реформ.
Во время своего выступления В.ЯНУКОВИЧ возмутился и сообщил, что министр угольной промышленности принял решение не ехать с Президентом в рабочую поездку в Луганск, потому что имеет планы принять участие в заседании Правительственного комитета.
“Я ему (министру угольной промышленности Ю.ЯЩЕНКО – УНИАН) 1% оставлю. На 99% - я ему укажу другое место работы”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.
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