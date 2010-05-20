Энергокомпания Украины, РФ и Казахстана - целесообразна

В Национальной академии наук Украины (НАНУ) считают целесообразным создание Украиной, Российской Федерацией и Казахстаном транснациональной компании, которая бы работала в области ядерной энергетики.

Об этом говорится в переданных УНИАН аналитических материалах, подготовленных для правительства Советом по изучению продуктивных сил (СИПС) НАНУ.

«Для ускорения развития ядерной энергетики страны на основе ее существующего научно-технического, производственного потенциала и сырьевой базы целесообразно вместе с РФ и Казахстаном как ключевыми участниками мирового рынка продукции атомной энергетики осуществить мероприятия по созданию на паритетных условиях транснациональной компании «Энергоатом», – говорится в материалах СИПС.

Как уточнили УНИАН в Совете по изучению продуктивных сил, государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» может стать базовым для создания транснациональной компании.

По мнению ученых, создание транснациональной компании будет способствовать развитию высоких технологий, обеспечит стабильное снабжение атомных электростанций энергетическим топливом и повысит конкурентоспособность отечественной энергетики на мировом рынке.

В НАНУ отмечают, что эксплуатация одного блока АЭС мощностью 1 млн. кВт, на котором производится в среднем 6-7 млрд. кВт/ч электроэнергии, обеспечивает экономию более 2 млн. тонн условного топлива, что эквивалентно 2,4-2,6 млрд. куб. м природного газа.