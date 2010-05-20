Россия намерена приобрести долю в месторождениях урана в Намибии

Россия, возможно, приобретет долю в месторождениях урана в Намибии. Об этом сообщил глава "Росатома" Сергей Кириенко, добавив, что РФ готова вложить более 1 млрд долл в разработку этих месторождений.

"Мы готовы вкладывать большие инвестиции в урановые месторождения в Намибии", - сказал он. "У нас эти средства зарезервированы - это не менее 1 млрд долларов", - сказал С.Кириенко, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Если все пойдет успешно, в этом году мы подпишем документы о приобретении доли в месторождениях урана в Намибии", - добавил глава "Росатома". По его словам, "речь идет о месторождениях в несколько сот тысяч тонн урана".