Решение ВР позволит избежать роста цен на нефтепродукты

Принятый сегодня Верховной Радой правительственный законопроект №6337 о внесении поправок в ряд законов о налогообложении, а также о повышении акцизов на алкогольные напитки, пиво, сигареты и нефтепродукты, позволит избежать роста цен на нефтепродукты.

Об этом УНИАН сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН.

По его словам, новая ставка акцизного сбора в размере 132 евро за тонну диктует увеличение налоговой составляющей в цене литра бензина на 20 коп. (ранее планируемое повышение акциза до 172 евро за тонну привело бы к росту на 60 коп./литр).

При этом он добавил, что, однако, в мае наблюдается благоприятная ценовая конъюнктура мирового и внутреннего рынка энергоносителей, характеризуемая ощутимым снижением цен на нефть и нефтепродукты.

С.КУЮН отметил, что по сравнению с пиком цен, отмеченным в конце апреля – начале мая, стоимость нефтепродуктов на европейских площадках снизилась на 15-17%.

Согласно данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95», цены на оптовые партии топлива в Украине с 1 по 20 мая 2010 г. снизились на 3-4% и, учитывая инерционность внутреннего рынка, продолжат снижение вслед за мировыми котировками.

«Сегодня уверенно можно говорить о том, что на протяжении ближайшего месяца роста цен в рознице не будет. Если мировые цены стабилизируются на текущих уровнях в районе 70 долл./барр., то в июне можно ожидать снижения цен на нефтепродукты и в Украине», - сказал С.КУЮН.

По мнению эксперта, решение Верховной Рады является взвешенным, поскольку резкий рост цен вследствие увеличения налоговой нагрузки ударил бы по потребителям, а впоследствии и по участникам рынка нефтепродуктов в виде снижения объемов продаж, что обернулось бы для бюджета снижением налоговых поступлений.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла в целом закон №6337 «О внесении изменений в некоторые законы Украины» относительно налогообложения.

До этого при обсуждении поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта №6337, была учтена поправка о повышении акциза на весь бензин с нынешних 110 евро за тонну до 132 евро за тонну.

В первом чтении парламент принял законопроект №6337 11 мая 2010 г. В первоначальной редакции документом предлагалось, в частности, увеличить ставку акцизного сбора на бензины со 110 евро за тонну до 172 евро за тонну, а на бензин А-98 – до 200 евро за тонну.

Новые акцизы вступят в силу с 00:00 следующего дня после его публикации в официальном издании парламента газете «Голос Украины». До этого закон должен подписать Президент Украины.