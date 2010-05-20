Министр угольной промышленности участвовал в заседании комитета

Министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО сегодня утром участвовал в заседании правительственного комитета по вопросам развития отраслей экономики под председательством первого вице-премьера Украины Андрея КЛЮЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минуглепрома.

В то же время в пресс-службе воздержались от комментариев причин, по которым министр не присутствовал на сегодняшнем заседании регионального комитета экономических реформ в Луганской области, проходившем под председательством Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Напомним, в ходе заседания комитета В.ЯНУКОВИЧ возмутился отсутствием Ю.ЯЩЕНКО и заявил о высокой вероятности его отставки.

Между тем, как сообщил УНИАН информированный источник в министерстве, Ю.ЯЩЕНКО не принимал участия в региональном совещании в связи с отсутствием каких-либо на то поручений со стороны премьер-министра Николая АЗАРОВА. На региональный комитет по экономическим реформам в Луганск был делегирован первый заместитель министра угольной промышленности Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО.